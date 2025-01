Desse jogo resultou uma coima no total de 48.250 mil euros a pagar à UEFA pelo uso de pirotecnia, danos no estádio e desacatos originados por comportamento incorreto de um grupo de adeptos do Sporting de Braga, detalhou o clube.

A referida partida teve lugar em Bruxelas, no Estádio Rei Balduíno, em 23 de janeiro, na sétima jornada da fase de liga da Liga Europa (derrota por 2-1).

Expulso no final desse encontro, Bruma foi castigado com três jogos, o primeiro dos quais foi cumprido na quinta-feira, diante da Lazio.

O Sporting de Braga venceu a equipa italiana por 1-0, golo de Ricardo Horta, na oitava e última jornada da fase de liga, triunfo que foi insuficiente para seguir para o play-off de acesso aos oitavos de final, tendo-se quedado pela 25.ª posição, com 10 pontos.