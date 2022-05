Peter Frano, da Esvoláquia, foi o primeiro atleta a terminar o Madeira Sky Race, prova que integra o circuito mundial - Skyrunner World Series da ISF - International Skyrunning Federation.

Nos trilhos da Costa Norte da Madeira, do nível do mar até ao Pico Ruivo, o ponto mais alto da ilha, entre 44 atletas, o eslovaco de 26 anos terminou em 5h47m37s os 55 km a corrida com um desnível positivo de 4.121 metros.

Luís Fernandes, do Machico, terminou na 4.ª posição e sagrou-se campeão nacional de Ultra Sky marathon já que a prova de montanha estava incluída no campeonato nacional. Na classificação feminina, a espanhola Virginia Mesonero foi a primeira a cortar a meta (7h15m19s).

Das outras três provas integradas no programa do Ultra SkyRunning Madeira, Pere Aurel (Espanha) triunfou na prova vertical, Santana Sky Race (23 kms). Paulo Aguiar foi o primeiro no Furão Sky Race (10 kms) com o tempo 49m24s e Charlotte Cotton (vencedora da prova Vertical na véspera), a melhor atleta feminina.

A ultra Skyrunning Madeira regressa nos dias 16 e 17 de junho de 2023.