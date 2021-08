1. Quais são modalidades paralímpicas?

Os Jogos Paralímpicos de Verão disputam-se em 22 modalidades — menos 24 quando comparado com os Jogos Olímpicos.

São elas: Atletismo, badminton, boccia, canoagem, ciclismo, equitação, esgrima, futebol 5 e de 7, goalball, halterofilismo, judo, natação, remo, rugby, taekwondo, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, triatlo e voleibol.

2. Há alguma exclusiva do desporto paralímpico?

Sim, o boccia. O boccia tornou-se numa modalidade Paralímpica em 1984, nos jogos de Nova Iorque. Portugal ocupa o segundo lugar do medalheiro paralímpico no boccia (1984-2016), com um total de 27 medalhas conquistadas: 8 de ouro, 10 de prata e 9 de bronze. O quadro é liderado pela Coreia do Sul, que, com menos medalhas no total (22), tem mais uma de ouro conquistada (9). O boccia é uma modalidade praticada por atletas com deficiência motora - paralisia cerebral em cadeira de rodas ou doenças neuromusculares -, podendo ser disputado individualmente, em pares ou por equipas de três elementos, sem divisão por sexos. É um desporto de precisão, em que são arremessadas bolas, seis de couro azul e seis vermelhas, com o objetivo de as colocar o mais perto possível de uma bola branca chamada "jack", ou "bola alvo". 3. O que significam as letras e números das classes paralímpicas? O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) dá uma ajuda para perceber como se organizam as classes do desporto paralímpico: "A lógica é simples e pode ser explicada com referência à modalidade de Judo. No judo os atletas competem por categorias de peso para tornar a competição mais justa – não seria razoável ter um judoca de 110kg a combater contra outro de 65kg visto que, à partida, seria uma luta desigual. No desporto paralímpico o raciocínio é semelhante: os atletas são enquadrados em classes desportivas em função do impacto que a sua deficiência tem no desempenho desportivo de determinada modalidade". Qualquer atleta com deficiência só pode participar em competições internacionais depois de ser classificado e consequentemente integrado numa classe desportiva. Esta classificação é atribuída por técnicos especializados, avaliadores, fisioterapeutas e/ou médicos, obedecendo a critérios particulares em função de cada modalidade. É por isso que associada a cada modalidade há um "código", composto por uma letra e um número, que define a classe do atleta. Vejamos os exemplos das duas modalidades com maior número atletas nacionais: atletismo e boccia, com dez atletas cada. No atletismo, as provas são seguidas de um código com uma letra, que diz respeito à pista (T, track em inglês) ou campo (F, field), e um número, que indica o grau de deficiência do atleta: 11 a 13 - deficiência visual; 20 - deficiência intelectual; 32 a 38 – paralisia cerebral (com cadeira de rodas); 35 a 38 – paralisia cerebral; 40 – baixa estatura; 41 a 47 – deficiências nos membros, tais como amputações; 51 a 57 – competem em cadeiras de rodas.

Atletas portugueses a competir:

- deficiência intelectual; 32 a 38 – paralisia cerebral (com cadeira de rodas);

– paralisia cerebral (com cadeira de rodas); 35 a 38 – paralisia cerebral;

– paralisia cerebral; 40 – baixa estatura;

– baixa estatura; 41 a 47 – deficiências nos membros, tais como amputações;

– deficiências nos membros, tais como amputações; 51 a 57 – competem em cadeiras de rodas. Atletas portugueses a competir: Ana Filipe, Salto em Comprimento T20

Carina Paim, 400m T20

Claudia Santos, Salto em Comprimento T20

Cristiano Pereira, 1500m T20

Hélder Mestre, 100m e 200m T51

João Correia, 100m T51

Manuel Mendes, Maratona T46

Miguel Monteiro, Lançamento do Peso F40

Odete Fiúza, Maratona T11

Sandro Baessa, 400m e 1500m T20 No boccia os atletas competem em cadeira de rodas e estão divididos em quatro classes: BC1 - podem competir com o auxílio de assistentes, que devem permanecer fora da área de jogo do atleta;

- podem competir com o auxílio de assistentes, que devem permanecer fora da área de jogo do atleta; BC2 - os atletas têm melhor controlo do tronco e funcionalidade dos braços do que os jogadores das classes desportivas BC1 e BC3. Nesta classe não podem receber assistência;

- os atletas têm melhor controlo do tronco e funcionalidade dos braços do que os jogadores das classes desportivas BC1 e BC3. Nesta classe não podem receber assistência; BC3 - atletas com características funcionais mais limitadas e os jogadores utilizam dispositivos auxiliares, como calhas, capacetes com ponteiros e são ajudados por um acompanhante;

Atletas portugueses a competir:

Ana Sofia Costa - Individual BC3 e Pares BC3

André Ramos - Individual BC1 e Equipas BC1/BC2

Avelino Andrade - Individual BC3 e Pares BC3

Carla Oliveira - Individual BC4 e Pares BC4

Cristina Gonçalves - Individual BC2 e Equipas BC1/BC2

José Macedo - Individual BC3 e Pares BC3

Manuel Cruz - Pares BC4

Nelson Fernandes - Individual BC2 e Equipas BC1/BC2

Pedro Clara - Pares BC4 O guia de iniciação à Classificação Paralímpica pode ser consultado no site do Comité Olímpico de Portugal. 4. Um atleta surdo pode participar nos Jogos Paralímpicos?

Não, os atletas surdos competem numa competição exclusiva: os Jogos Surdolímpicos.

Os Jogos Surdolímpicos de 2021, previstos para Caxias do Sul, no Brasil, foram adiados para 2022, devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a entidade organizadora do evento indica que a competição, inicialmente prevista para 5 a 21 de dezembro deste ano, deverá decorrer entre 1 e 15 de maio de 2022, no mesmo local.

Portugal, que se estreou em Jogos Surdolímpicos em 1993, conquistou um total de 11 medalhas (cinco de ouro, três de prata e três de bronze) em seis edições, a última das quais disputada em Samsun, na Turquia, em 2017.

5. Qual a história dos Paralímpicos?

Tudo começa a poucos quilómetros de Londres, em Stoke Mandeville, quando Ludwig Guttmann, um médico neurologista alemão, refugiado de guerra judeu, é nomeado diretor do centro nacional para as lesões na coluna.

Até então, os lesionados na coluna (espinal medula), eram tratados como irrecuperáveis. Algo que Guttmann quis mudar.

Obrigou as enfermeiras a mudá-los de posição a cada duas horas, tirou-lhes o gesso, fê-los sentarem-se e exercitarem as partes do corpo que controlavam. As enfermeiras e o próprio, como conta a filha, Eva Loeffler, em "Pódio para Todos" ("Rising Phoenix" no original), documentário disponível na Netflix.

Depois de ver alguns pacientes em cadeira de rodas a jogar hóquei com muletas, percebeu que o seu trabalho não passaria apenas por desenvolverem competência para reintegrar estas mulheres e homens, grande parte deles veteranos de guerra, no mercado de trabalho.

Incentivou-os a aprenderem arco e flecha e arremesso do dardo, e quando em Londres se competia nos Jogos Olímpicos de 1948, a cerca de 60 km de Londres, outra competição nascia apenas com 16 atletas: os Jogos de Stoke Mandeville.

O evento continuou a realizar-se todos os anos, tornando-se internacional em 1952, quando quatro atletas dos Países Baixos competiram.

Em 1960, os primeiros Jogos Paralímpicos tinham lugar em Roma, em 1976 as competições foram alargadas a atletas deficientes visuais e amputados e criados os Jogos Paralímpicos de Inverno (Suécia), em 1980 são incluídos no programa de provas desportistas atletas com paralisia cerebral, e em 1989 nasceu Comité Paralímpico Internacional.

Os Jogos Paralímpicos são definidos como o segundo maior evento mundial desportivo, depois dos Jogos Olímpicos.

Das 15 edições dos Jogos Paralímpicos, 10 realizaram-se na mesma cidade dos seus "irmãos" olímpicos: Roma1960, Tóquio1964, Seul1988, Barcelona1992, Atlanta1996, Sydney2000, Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016.

Na capital nipónica, que pela segunda vez acolhe a competição (a primeira foi em 1964), vão marcar presença atletas de 131 países, uma delegação de refugiados e a representação da Rússia, que competirá sob bandeira do seu comité paralímpico, devido aos escândalos de ‘doping’ que ditaram a suspensão do país.

Em Tóquio, os 4.400 atletas vão competir em 22 modalidades, num total de 539 eventos, numa competição que tem crescido ao longo de 15 edições.

6. Quando é que Portugal participou pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos?

A estreia dos atletas lusos ocorreu na quarta edição dos Jogos, em Heidelberg, na Alemanha, no ano de 1972, com a participação da equipa masculina de basquetebol de cadeira de rodas.

Esta edição dos Jogos Paralímpicos destinava-se apenas a atletas paraplégicos e similares, com a equipa lusa a incluir nove basquetebolistas do Hospital Ortopédico de Santana e do Centro de Medicina de Reabilitação do Hospital de Alcoitão.

Depois de um interregno de 12 anos, Portugal iniciou a sua participação continuada em Jogos Paralímpicos em Nova Iorque1984.

7. Quantas medalhas Portugal já venceu?

Portugal já conquistou 92 medalhas: 25 de ouro, 30 de prata e 37 de bronze.

O atletismo, com 53, o boccia, com 27, e a natação, com nove, são as três modalidades com mais pódios.

8. Quais os objetivos da Equipa Portugal em Tóquio?

Com uma comitiva mais reduzida e renovada em relação ao Rio2016 (37 atletas), Portugal estará representado em Tóquio por 33 atletas de 8 modalidades: atletismo, badminton, boccia, canoagem, ciclismo, equestre, judo e natação.

Entre os 17 estreantes, destaque para Beatriz Monteiro, representante no badminton, modalidade que fará a sua estreia no programa paralímpico, e para Norberto Mourão, campeão europeu na sua classe, juntamente com Alex Santos, marcará a estreia lusa na canoagem.

O contrato-programa de preparação para os Jogos Tóquio2020, celebrado entre o Comité Paralímpico de Portugal e o Governo, tem um valor global de 6,1 milhões de euros, verba que supera em cerca de 3,1 milhões a verba disponibilizada para o Rio2016.

E no que toca a objetivos? "O que temos contratualizado no contrato-programa são quatro medalhas e 22 diplomas, mas é preciso lembrar que esses objetivos foram estabelecidos antes da pandemia”, refere a chefe da missão portuguesa aos Jogos Tóquio2020, à agência Lusa.

Leila Marques estabelece como “primeiro objetivo a conquista de recordes pessoais e nacionais”, considerando que “tudo o que vier depois disso será muito bom”.

9. O valor dos prémios atribuídos aos atletas paralímpicos é o mesmo dos olímpicos?

Durante o ciclo paralímpico que agora termina, o valor dos prémios atribuídos aos atletas paralímpicos foi equiparado ao dos atletas olímpicos.

Os prémios a atribuir aos atletas portugueses pelo seu desempenho nos Jogos foi aprovado pelo Governo português em 2018, através da portaria n.º 332-A/2018.

Os campeões olímpicos recebem um prémio no valor de 50 mil euros, os atletas medalhados com a prata um prémio de 30 mil euros e os bronze um prémio de 20 mil euros.

De acordo com a portaria, estes prémios "em reconhecimento do valor e mérito de êxitos desportivos " são "um estímulo adicional de superação para os nossos melhores atletas de alto rendimento, de todas as modalidades desportivas com utilidade pública desportiva, que dignificam o País através da conquista dos mais altos patamares desportivos internacionais".

10. Os Jogos Paralímpicos terão público?

Os Jogos Paralímpicos, que começam a 24 de agosto e terminam a 5 de setembro, serão realizados à porta fechada, à semelhança do que aconteceu com os Jogos Olímpicos.

A decisão de realizar as provas à porta fechada foi anunciada a uma semana do arranque do evento, depois de Tóquio registar um número recorde de novos casos positivos do novo coronavírus.