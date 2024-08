Em vez do equipamento de alta tecnologia que muitos dos seus colegas olímpicos usaram em Paris este ano, o turco Yusuf Dikeç competiu com uma t-shirt larga, uma mão no bolso e óculos que podem ter sido comprados num qualquer oculista.

O estilo, descrito pela imprensa como um "charme despreocupado", podia dar a entender que os Jogos Olímpicos são uma novidade para o atleta, mas tal não é bem assim: o turco de 51 anos competiu em todos os Jogos desde 2008, é bicampeão mundial e ganhou a prata esta semana, juntamente com Sevval Ilayda Tarhan, na equipa mista de pistola de ar 10m. Com este feito, conseguiu a primeira medalha olímpica de sempre da Turquia no tiro, conta o The Guardian.

Durante a prova, as diferenças fizeram-se notar e originaram comentários. Mais do que isso, o código de vestuário de Dikeç deu origem a memes que o contrastavam com o seu adversário sérvio, Damir Mikec, que usava um aparelho de visão num olho, uma lente no outro e um par de protetores auriculares.

Os atiradores têm alguma liberdade na forma como se vestem para a competição e, apesar de parecer que não havia qualquer proteção, Dikeç tinha tampões amarelos nos ouvidos, que não eram visíveis em algumas fotografias, para bloquear as distrações enquanto disparava na final.