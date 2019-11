O Union Berlim venceu hoje por 1-0 o Hertha, em jogo da 11.ª jornada, que fica para a história como o primeiro dérbi entre as duas equipas da capital alemã no principal escalão do futebol germânico.

O dérbi berlinense foi resolvido com uma grande penalidade convertida pelo avançado Sebastian Polter, aos 90 minutos, a qual permitiu também ao Union ficar a um ponto do Hertha, ainda que ambas as formações integrem a segunda metade da tabela.

Este foi o primeiro dérbi que os dois emblemas da capital disputaram na ‘Bundesliga’, uma vez que o Union só esta época se estreou no escalão principal do futebol germânico. Os outros quatro embates entre ambos tinham ocorrido na II Liga, em 2010/11 e 2012/13 (uma vitória para cada lado e dois empates).

Até 1989, as duas equipas estavam separadas pelo muro. O Union estava no lado oriental da cidade, enquanto o Hertha ocupava o lado ocidental.