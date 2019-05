Espero que compreendam. Esta crónica é dedicada ao pai de um grande amigo e padrinho de casamento que morreu, vítima de morte súbita, no ano passado, enquanto assistia, pela televisão, à final da Taça de Portugal, no jogo que opôs o Desportivo das Aves ao Sporting Clube de Portugal em que o “seu” Sporting viria a sair derrotado.

Porque a vida é tão mais importante do que um simples jogo de futebol, ao meu amigo e padrinho, à mãe e restante família, com um ano de atraso, seguem as seguintes linhas que, por ironia, celebram a vida e a festa feita por famílias de dois clubes. A que se juntou no final a dos jogadores, como veremos.

Depois de inundarem as matas do Jamor com picnics que variavam entre o Master Chef e o Pesadelo na Cozinha, ou outros que ali se apresentam como “amigos do Jamor” e que têm a particularidade manterem a tradição de uma década de ali irem cada vez que Jorge Jesus (Belenenses, Benfica e Sporting) ou o Sporting CP marcam presença no Jamor, com o aproximar da hora do jogo os adeptos começaram a preencher os topos norte (leões) e sul (dragões) do Estádio Nacional para a 79.ª edição da Taça de Portugal.

Se o futebol, do ponto de vista de quem segue o fenómeno, tem tanto de irracional como de especial vocação para mexer no caldeirão das superstições, bastava olhar para as cábulas sobre os jogos no Jamor entre Porto e Sporting para uma conclusão saltar à vista.

Em quatro finais (1978, 1994, 2000 e 2008), as duas equipas, com duas vitórias para cada lado, teimaram sempre em não conseguir resolver a contenda dentro do período regulamentar.

E o jogo em que se celebrou os 75 anos do Estádio Nacional não foi exceção. Empate a uma bola no tempo regulamentar, prolongamento, mais dois golos, um para cada lado no tempo extra, penalidades, cinco, sem vencedor, a que se somou, nos pontapés do mata-mata, o chuto decisivo de Luiz Phellype que viria a coroar a vitória leonina.

Muito tempo para fechar uma final, mais de duas horas, mas não tanto como num passado um pouco distante. É que, como nota de curiosidade, as duas equipas têm o ónus da final mais longa, no ano de 1994, em que após 240 minutos, João Pinto, capitão portista, subiu à Tribuna de Honra para erguer a taça debaixo de uma chuva de garrafas de plástico.

Se "prognósticos só depois do jogo" tolda a mente de muitos, as duas equipas entrarem em campo empatadas em triunfos nas finais, 16, com os leões a celebrarem a 29.ª presença, menos uma que Dragões, são também números que mostram o equilíbrio entre leões e dragões na prova. O desempate pendeu para o lado do Sporting CP, que assume a vice-liderança no que toca ao segundo troféu mais importante do futebol português: 17, menos nove que o líder Benfica (26 Taças de Portugal).

Mathieu, a força dos 35 anos. Keiser dá e baralha o jogo