Marcelo já ligou à vice-campeã olímpica

“O Presidente da República felicita a atleta Patrícia Mamona por mais um triunfo por Portugal”, disse, numa declaração à Lusa, a partir de São Paulo, Brasil, onde se encontra em visita.

Numa nota publicada depois no portal da Internet da Presidência da República, Marcelo realça que, "além de confirmar as expectativas que todos tinham sobre o seu momento de forma, bateu o record nacional no triplo salto feminino".

"Em nome de Portugal e dos portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Patrícia Mamona", conclui a nota.

António Costa fala em resultado que "muito nos orgulha"

“Felicito a atleta Patrícia Mamona pela medalha de prata em Tóquio2020 no triplo salto. Uma prova incrível, um novo recorde nacional e mais uma demonstração de enorme superação. Um resultado que muito nos orgulha e que dá a Portugal a segunda medalha nestes Jogos Olímpicos. Parabéns!”, refere António Costa numa mensagem na rede social Twitter.

Sporting Clube de Braga salienta salto histórico

Sporting, clube da atleta, celebra a prata da "nossa leoa"

O Sporting, clube que Mamona representa, também assinalou a conquista na mesma rede social: “A nossa leoa Patrícia Mamona conquistou mais uma medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e bateu o recorde nacional, com 15,01 metros! ENORME!”

Os 'rivais' Benfica e Porto também dá os parabéns à atleta

Tal como tinha sucedido com Fonseca, os rivais dos ‘leões’, Benfica e FC Porto, fizeram questão de endereçar publicamente os parabéns a Patrícia Mamona, o mesmo acontecendo com o Sporting de Braga, que expressou as felicitações de forma curiosa: “Ela não salta… Ela voooooa! Muitos Parabéns, Patrícia Mamona!”

"Histórico", escreve a Federação Portuguesa de atletismo