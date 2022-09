O francês Alireza Firouzja foi campeão da Sinquefield Cup nos Estados Unidos este domingo, mas os holofotes não recaíram sobre a sua conquista.

Através de uma publicação no Twitter, o norueguês Carlsen abalou o mundo do xadrez. "Estou a retirar-me deste torneio. Sempre gostei de jogar pelo clube de St. Louis e espero voltar", escreveu o pentacampeão mundial após a sua derrota na terceira ronda, em 5 de setembro, para o norte-americano Hans Niemann, de 19 anos, 43º do mundo e convidado de última hora para a competição.

Carlsen acrescentou um vídeo de 2014 que mostra uma célebre entrevista na zona de flash interview a José Mourinho, então no comando do Chelsea, em que este diz "prefiro não falar, se falar terei sérios problemas".

O contexto dessas declarações prende-se com questões de arbitragem, já que o Chelsea perdeu essa partida e Mourinho foi expulso. Por isso mesmo, Carlsen partilhá-lo revestiu-se de enigma, mas teve de imediato consequências: a organização do torneio decidiu atrasar a transmissão dos jogos em 15 minutos e examinou os jogadores com um raio-x.

Entretanto, o streamer norte-americano Hikaru Nakamura, popular na plataforma de vídeos ao vivo Twitch, acusou Niemann de fazer batota. E a maior plataforma de xadrez online do mundo, Chess-com, baniu a sua conta de jogador.

Acusações de batota são frequentes na história do xadrez. Perante o tabuleiro, o principal meio de trapacear tem sido contar com a ajuda do público e estabelecer uma estratégia de comunicação. Mas desde que o poder de cálculo dos computadores começou a superar o dos jogadores, as possibilidades de fazer batota multiplicaram-se, especialmente em competições ao mais alto nível.

Gaioz Nigalidze, grande mestre georgiano, foi caçado em 2015 porque as suas idas à casa de banho eram muito frequentes.

De maneira mais discreta, um microchip permite que um cúmplice ajude um jogador à distância, principalmente enquanto os jogos são transmitidos ao vivo. Outra hipótese foi uma possível revelação da estratégia de Carlsen, elaborada por sua equipa, que terá chegado às mãos de Niemann.

Desde que escreveu o seu polêmico tweet, Carlsen permaneceu em silêncio e não há provas da possível batota.

Vários participantes do torneio saíram em apoio a Niemann, como o francês Maxime Vachier-Lagrave, lamentando o efeito 'caça às bruxas', ou a "paranoia", segundo o norte-americano Levon Aronian.

"Eu sei que estou inocente. Se eu precisar de me despir completamente, eu faço-o, não me importo", disse Niemann numa entrevista pós-partida na televisão do clube de xadrez Saint-Louis, que organiza o torneio.

O norte-americano terminou o torneio em sétimo lugar, começando com a posição mais baixa no ranking mundial — conseguiu apenas uma vitória, com duas derrotas e cinco empates.