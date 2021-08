Luciana Diniz, montada no cavalo Vertigo do Desert, terminou a prova em 84.69 segundos, garantindo o décimo lugar.

No Parque Equestre de Tóquio, e num circuito diferente do da véspera, a lusa brasileira de 50 anos sofreu uma penalização de quatro pontos.

Um toque no obstáculo número 13 (o penúltimo) impediu que passasse para a liderança e garantisse o acesso à "finalíssima" ('Jump Off'), onde os cavaleiros com zero penalizações vão desempatar e lutar pelas medalhas.

Seis cavaleiros, de um total de 30, terminaram a prova sem erros.

Na qualificação, Luciana Diniz tinha feito o oitavo melhor tempo na qualificação, entre 73 cavaleiros, gastando 85,62 segundos para completar o percurso de saltos.

Em Londres2012, teve o azar de perder o estribo no fim do seu percurso, sendo 17.ª, e, no Rio2016, fez falta no último obstáculo, ficando em nono lugar. Em Atenas2004, tinha sido 38.ª, em representação do Brasil.