O Sporting conta com cerca de 54 mil sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições que decorreram hoje, o que corresponde à participação de sensivelmente 23%.

Este número é referente apenas aos sócios que se deslocaram ao Pavilhão João Rocha, faltando ainda contabilizar os votos por correspondência.

Durante a tarde, a votação decorreu com a maior normalidade, com as duas filas com um bom andamento e com um ambiente tranquilo em torno do Pavilhão João Rocha, local onde se realizou a assembleia-geral eleitoral.

Após o final do jogo Sporting-Arouca, da 25ª jornada da I Liga, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, revelará o resultado da votação, no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

O atual presidente, Frederico Varandas, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira são os três candidatos à presidência. Os sócios que habitam fora da Área Metropolitana de Lisboa votaram por correspondência antes do dia das eleições presenciais.

Em setembro de 2018, Varandas, antigo diretor clínico dos ‘leões’, foi eleito o 44.º presidente do Sporting, com 42,32% dos votos contra 36,84% de João Benedito, com José Maria Ricciardi a ter 14,55%, seguido de Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

Nesse ano, o sufrágio atingiu um máximo histórico de votantes com 22.510 sócios a exercer o seu direito de voto.

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

Varandas manteve grande parte da equipa na lista A, mas ‘subiu’ os vice-presidentes João Eduardo Palma e João Teives Henriques como candidatos à MAG e ao CFD.

Ricardo Oliveira lidera a lista B, e o atual presidente da Federação Portuguesa de Padel traz Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e da AICEP, como candidato ao CFD, com o advogado Luís Natário em concurso à liderança da MAG.

Na lista C, Nuno Sousa é o candidato a presidente do clube e João Gaspar, antigo assessor de João Rocha, à MAG, com Pedro Neto Domingos a avançar para o CFD.