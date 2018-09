O inesperado aconteceu pela mão de Roger Federer, pentacampeão do ‘major’ nova-iorquino, ao perder frente ao australiano John Millman em quatro sets, pelos parciais de 3-6, 7-5, 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3).

O helvético, de 37 anos, chegou aos oitavos de final com um registo histórico de 40 vitórias diante jogadores fora do ‘top-50′, mas Millman (55.º do ‘ranking’), mesmo cedendo o primeiro set, conseguiu recuperar e afastar o adversário de Flushing Meadows, onde há dez anos conquistou o último dos seus cinco títulos consecutivos.

Antes de consumada a derrota, Federer chegou a liderar por 6-3 e 5-4, com 40-15, mas não fechou nenhum dos dois pontos para o set, falhando igualmente o ponto de partida que dispôs no ‘tiebreak’ do terceiro parcial. Millman aproveitou e agarrou o encontro, numa noite em que a humidade subiu aos 83%.

“Estava muito quente. Foi uma daquelas noites em que senti que não conseguia respirar. Não havia circulação de ar. Por alguma razão, tive mais dificuldades. É uma das primeiras vezes que me acontece”, confessou o número dois mundial.

John Millman precisou, ainda assim, de três horas e 38 minutos para, na sua estreia no Arthur Ashe Stadium, se impor a Roger Federer, que concretizou 13 ases e 65 ‘winners’ e disparou 10 duplas faltas e 76 erros não forçados.