Sinner superou o atual 25.º da hierarquia, que chegou a este jogo se perder qualquer set, por 3-0, com os parciais de 7-5, 7-6 (7-3) e 6-2, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de três horas e quatro minutos.

O tenista italiano, de 23 anos, procura a sua primeira vitória do Open dos Estados Unidos, no qual tinha como melhor resultado a presença nos quartos de final em 2022, e a conquista do segundo título do Grand Slam da carreira, depois de triunfar este ano no Open da Austrália.

Na final, Sinner vai defrontar o vencedor do duelo entre os norte-americanos Taylor Fritz, 12.º do mundo, e Frances Tiafoe, 20.º da hierarquia.