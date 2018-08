O tenista sérvio Novak Djokovic, sexto do "ranking" mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do US Open, último 'Grand Slam' da temporada, ao eliminar o húngaro Marton Fucsovics em quatro sets.

Djokovic, recente vencedor em Wimbledon, ainda encontrou alguma oposição por parte do atual 41.º da hierarquia mundial no segundo set, mas depois reassumiu o comando do encontro, vencendo pelos parciais por 6-3, 3-6, 6-4 e 6-0, em três horas e um minuto. Na próxima ronda, o jogador sérvio vai defrontar o norte-americano Tennys Sandgren, 61.º do mundo, que hoje afastou o também sérvio Viktor Troicki (102.º), por 6-3, 6-4 e 6-2.