Juan Martin del Potro continuou sem perder na quarta ronda, ao bater o croata Borna Coric, no Arthur Ashe Stadium, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-1, para regressar aos quartos de final pelo terceiro ano consecutivo.

"Penso que vencer em três sets consecutivos é bom para o corpo, pernas e condição física. Mas cada encontro é uma nova batalha e temos de estar prontos para esse momento", explicou o campeão do US Open em 2009, após colocar um ponto final na presença inédita do número 20 ATP nos oitavos de final de um Grand Slam.

O argentino e número três mundial quebrou o serviço seis vezes a Coric de 21 anos e salvou o único "break point" que enfrentou ao longo das duas horas e 15 minutos de encontro.

"Joguei um ténis sólido do princípio ao fim. Fiz todos os meus jogos de serviço, que é o mais importante no encontro. Também me senti bem com a minha pancada de direita", destacou Del Potro, que vai agora medir forças com John Isner.

Ao contrário do argentino, o norte-americano volta aos quartos de final do ‘major' nova-iorquino ao fim de sete anos, após a presença em 2011, com um triunfo sobre Milos Raonic, por 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 e 6-2.