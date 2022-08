Usain Bolt, um dos melhores de sempre na história do atletismo mundial, deu entrada na semana passada com um pedido para registar como marca um logotipo da sua célebre pose de vitória, simulando um raio com os braços.

O jamaicano, que venceu oito medalhas olímpicas, apresentou assim um pedido ao gabinete de Patentes e Marcas Registadas dos EUA, dando conta que pretende usar o mesmo para comercializar uma vasta série de produtos, como óculos de sol, jóias, artigos desportivos, além de restaurantes e bares desportivos.

O agora atleta reformado ainda continua a ser o homem mais rápido da história, mantendo os recordes mundiais dos 100m (9.58 segundos) e 200m (19.19s).