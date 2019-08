José Carlos Santos é um corredor de trail e ultra trail. Com 60 anos de idade e com títulos de Campeão Nacional Circuito Ultra Trail na faixa etária dos 50, 55 e, recentemente, 60, soma vários prémios e participações em competições internacionais e nacionais — esteve no 1.º Circuito de Corridas de Montanha em Portugal, em 1995.

Veterano nestas andanças, o Ultra Trail Mont Blanc (Monte Branco), a mítica prova que atravessa, pelos Alpes, França, Suíça e Itália, também não é novidade para este atleta que “corre desde os 30” e que “se iniciou na estrada” antes de se “atirar para as corridas de montanha”, sublinhou ao SAPO24. “Fui um dos três portugueses, os primeiros, a vir ao Monte Branco para participar na 2.ª edição (2004) do Ultra Trail”, recordou. Regressou em 2006. "E esta é a minha terceira vez”, assegurou.

A novidade na terceira participação nos Alpes foi a vitória alcançada na prova OCC (Orsières-Champex-Chamonix), uma das sete competições que fazem parte do programa da 17.ª edição do UTMB.

“Demorei 8h04m”, referiu, um tempo que não parece tê-lo deixado totalmente realizado. Mas, olhando para as estimativas da organização, que apontavam para que o vencedor terminasse esta prova de média distância (56 km) em 5h30, cada um poderá tirar as suas conclusões sobre o tempo despendido por este atleta que completou 60 anos em abril. “Mas foi uma boa surpresa”, admitiu, de medalha ao peito, numa mão um chocalho (badalo ou sino que é colocado no pescoço do gado alpino) e na outra uma mochila, galardões que são dados a todos os atletas que merecem honras de subir ao palco dos prémios.

O percurso nesta 6.ª edição da OCC arrancou ontem, dia 29, às 8h15 (hora local; 9h15, em Lisboa) de Orsière, uma “comuna” na Suíça. Passou por alguns lugarejos helvéticos dignos de um postal, como seja Champex-Lac, que com a sua floresta e lago alpino é apelidada de “pequena Canadá”, e Trient, local onde vivem 150 habitantes, metade dos quais se inscreveu como voluntário na organização do evento (fazem parte dos dois mil no total). Seguiu-se a entrada em França, concretizada a mais de dois mil metros, a descida para Vallorcine, a subida até La Flegère e a chegada, em rota descendente, a Chamonix.

Ao todo, uma travessia por dois países, três “grandes prémios da montanha” com subidas até aos dois mil metros, dois picos de cada lado e um outro que divide a fronteira entre a Suíça e a França.

Uma equipa que nasceu em Monsanto

José Carlos Santos não está sozinho no Monte Branco. Veio acompanhado da equipa que fundou e a que pertence, a Monsanto Running Team, nome em homenagem ao local onde nasceu, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, palco de eleição dos treinos diários — tal como a serra de Sintra.

A seu lado estavam sete corredores de trail e outros tantos acompanhantes que fizeram questão de estar presentes na hora da “glória” de José Carlos Santos, testemunhando e escutando os decibéis do chocalho enquanto registavam o momento para a posteridade.

Divididos por três competições, sendo que nenhum participou, este ano, na prova rainha. Alguns dos atletas já terminaram as provas — OCC e TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie), com 145 km. Outros partem hoje. É o caso de Paulo Pereira, 49 anos.

Paulo soma a terceira participação alpina. “Depois da OCC e da TDS”, este ano aventura-se na CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), de 101km, prova que arrancou hoje de Courmayer, no Vale da Aosta, Itália, e tem prazo de chegada a Chamonix até amanhã ao meio-dia. “Talvez um dia faça o UTMB... ainda não tive coragem”, assumiu.