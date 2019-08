O trajeto obrigará os atletas a um sobe e desce entre os 1000 e os 2600 metros de altitude em diversas etapas de montanha, um ioiô extensível às demais provas, levando-os a penetrar em aldeias com 150 habitantes, percorrer empedrados e estradas romanas iluminadas por tochas, passar por reservas naturais e interagir com a comunidade e a cultura alpina.

Mulheres com 30% de vagas na elite

O UTMB® engloba três corridas de ultra-endurance (UTMB®, 180 km, TDS®, 145 km, CCC®, 101 km), duas de formato médio (OCC, 56 km e MCC, 40 km), uma corrida para os mais novos (YCC, que se divide por 15, 8 e 4 km) e uma grande aventura (PTL®), Petite Trotte à Léon, percorrida em equipas de dois ou três atletas, que atravessa os três países, percorrendo 300 quilómetros, para além das “minis” em Chamonix, Courmayeur, Trient Champex-Lac destinada a crianças dos 3 aos 13 anos de idade.

Preparados para enfrentar as 4 estações durante as provas, do calor extremo às temperaturas baixas, sol, vento, chuva e neve, o UTMB® atrai atletas de todas as idades. Na edição deste ano, o corredor mais velho tem 79 anos e correrá o OCC, prova cujos primeiros corredores começaram a chegar a Chamonix; e a mulher mais velha, 72 anos, está inscrita no TDS. O corredor mais jovem, 14 anos, participará no YCC.

A OCC é a corrida com maior número de mulheres (33% dos atletas), sendo que no UTMB® a “quota” é preenchida por 11%. Entre os atletas de elite, as mulheres garantiram 30% das vagas. Os Estados Unidos da América é o país que coloca mais atletas de elite da prova rainha (20%), seguido da Espanha (17%) e da França e Inglaterra (ambas com 11%).

Tendo arrancado em 2003, cinco anos depois a organização do Ultra Trail de Mont Blanc, estabeleceu uma triagem com qualificação e ranking para quem quer fazer parte dos “Jogos Olímpicos” do Trail, um método que ainda hoje vigora. Este ano candidataram-se 26063 corredores e realizaram-se 3264 corridas de qualificação em 100 países.

