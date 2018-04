O Valência ascendeu hoje ao terceiro lugar da Liga espanhola de futebol, 'desalojando' o Real Madrid do pódio, ao vencer em casa o Espanyol por 1-0, em encontro da 31.ª jornada da prova.

Um golo do ex-benfiquista Rodrigo, logo aos sete minutos, de cabeça, após excelente trabalho do internacional português Gonçalo Guedes (saiu aos 82), valeu o triunfo ao conjunto ‘ché’, que passou a somar 65 pontos, contra 64 do Real Madrid.

Os ‘merengues’, e apesar de mais um golo de Cristiano Ronaldo, só conseguiram empatar 1-1 na receção ao Atlético de Madrid, segundo classificado, colocando o FC Barcelona, de Nelson Semedo e André Gomes, ainda mais perto do título.

Cumprida a 31.ª jornada, os catalães, que no sábado bateram em casa o Leganés por 3-1, com um ‘hat-trick’ de Messi, somam 79 pontos, contra 68 dos ‘colchoneros’, ficando, com sete jogos e 21 pontos por disputar, a 10 pontos do título.

No Bernabéu, Cristiano Ronaldo, que marcou pelo 10.º jogo consecutivo pelo Real Madrid, num total de 20 golos, inaugurou o marcador, aos 53 minutos, com um remate de primeira de pé direito, após centro perfeito de Gareth Bale na esquerda.

A vantagem dos anfitriões não durou, no entanto, mais do que quatro minutos, já que, aos 57, o francês Antoine Griezmann, oportuno, após um ressalto, marcou para os adversários do Sporting nos quartos de final da Liga Europa.

Cristiano Ronaldo – que apontou o seu 447.º pelos ‘merengues’, em 431 jogos, e o 46.º tento da época, em 43 jogos, dos quais 26 em 2018, em apenas 17 encontros — passou a contar 23 golos na prova, isolando no segundo posto do troféu ‘pichichi’.

O jogador luso foi substituído aos 64 minutos, por Benzema, num embate em que viu Oblak negar-lhe mais dois tentos, aos 10 e 20 minutos, sendo que, aos 42, Marcelo atirou ao ‘ferro’. Do outro lado, Diego Costa e Koke ‘esbarraram’ em Navas.

O guarda-redes esloveno dos ‘colchoneros’, que o contrataram ao Benfica, ainda brilhou no início do período de descontos, com uma magistral defesa, em resposta a um livre de Sergio Ramos.

A abrir o dia, o Levante recebeu e bateu o Las Palmas por 2-1, graças a um golo de Jose Campana nos descontos, aos 90+2 minutos. Os locais tinham marcado primeiro, por Coke, aos 35, mas, aos 50, David Garcia restabeleceu a igualdade.

Também hoje, a tranquila Real Sociedad goleou em casa o Girona, oitavo colocado, por 5-0, com um ‘bis’ de Mikel Oyarzabal e tentos ainda de Sergio Canales, do belga Adnan Januzaj e de Juanmi.

No sábado, um ‘hat-trick’ do argentino Lionel Messi valeu ao FC Barcelona um triunfo por 3-1 na receção ao Leganés, com o qual os catalães igualaram o recorde histórico da Real Sociedad, de 38 jogos sem perder.

Depois do 0-2 em Málaga, na 31.ª ronda da época passada, o ‘Barça’ não mais sofreu qualquer desaire no campeonato (31 vitórias e sete empates), registo que os bascos tinham conseguido na Liga espanhola entre 1978/79 e 79/80.

Messi, que estava em dúvida por, alegadamente, não estar nas melhores condições físicas, ‘bisou’ na primeira parte, com golos aos 27 minutos, em mais um livre direto irrepreensível, e aos 31, a passe de Coutinho.

Aos 68 minutos, o marroquino Nabil El Zhar ainda recolocou os forasteiros na luta pelo resultado, mas, aos 87, o argentino apontou o seu terceiro tento no encontro, acabando, em definitivo, com as dúvidas quanto ao vencedor.

Com o ‘hat-trick’, Messi reforçou a liderança dos melhores marcadores da prova, com 29 golos, contra 23 de Cristiano Ronaldo e 22 do seu companheiro de equipa Luis Suárez, e igualou o egípcio Salah, do Liverpool, na corrida à ‘Bota de Ouro’.