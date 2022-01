“Estou muito feliz e mal posso esperar para ajudar a equipa. Tive uma reunião positiva com o treinador. Temos as mesmas ideias sobre o futebol e ele influenciou muito a minha decisão. Joguei contra ele quando estava no Ajax e ele era treinador do Chelsea, conhece-me como jogador e acha que tenho qualidade para ajudar a equipa”, afirmou o médio ao sítio oficial dos ‘toffees’.

Elemento fulcral no ‘onze’ do Ajax que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões em 2018/19, van de Beek transferiu-se para os ‘red devils’ duas épocas depois, mas sem nunca se conseguir afirmar com Ole Gunner Solskjaer e Ralf Rangnick, somando dois golos em 50 jogos, a maior parte dos quais a sair do banco de suplentes.

Com esta nova oportunidade, ao lado do português André Gomes, o internacional holandês vai tentar recuperar o tempo perdido e convencer o selecionador Louis van Gaal a levá-lo ao Mundial2022 no Qatar, ao mesmo tempo que tenta ajudar o Everton a subir na tabela, já que ocupa o 16.º lugar da I Liga inglesa, a quatro pontos da zona de descida.