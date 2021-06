O jogador, de 29 anos, que conta ainda no seu currículo com passagens por Leixões, Cova da Piedade, Belenenses, Gil Vicente e Sporting de Braga, é terceiro reforço confirmado pelos poveiros para a nova época, depois de Zé Tiago e João Reis, também oriundos do Desportivo de Chaves.

O emblema da Póvoa de Varzim não divulgou a duração do vínculo firmado com Luís Silva.

Também hoje o Varzim anunciou a renovação de contrato com o defesa central André Micael, de 32 anos, e as saídas dos avançados Fatai e Patrick Fernandes, que não chegaram a acordo para a continuidade no clube.