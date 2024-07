Entre seis a sete mil atletas, dos 10.500 que participarão em Paris2024, vão desfilar em 85 barcos no rio Sena, decorados com as cores das suas delegações, desde a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, abriu oficialmente os Jogos Olímpicos Paris2024, afirmando:

“Declaro abertos os Jogos da XXXIII Olimpíada”, disse o presidente francês, numa cerimónia marcada pela chuva e para a qual estavam previstos 320 mil espetadores, entre os quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.

Portugal nestes Jogos está representado por 73 atletas, partilhou a sua embarcação com o Qatar e a Coreia do Norte. Como foi anunciado na apresentação oficial da equipa portuguesa, a atleta Ana Cabecinha, que vai participar nos vinte quilómetros marcha, e o canoísta Fernando Pimenta, que se pode tornar o primeiro português a conquistar três medalhas, vão ser os porta-estandartes.

João Ribeiro, Messias Baptista e Teresa Portela (canoagem), Filipa Martins e Gabriel Albuquerque (ginástica), Duarte Seabra e Manuel Grave (equestre), Fu Yu e Jieni Shao (ténis de mesa), Eduardo Marques, Carolina João, Diogo Costa e Mafalda Pires de Lima (vela), Miguel Nascimento (natação) e Taís Pina, Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Bárbara Timo, Rochele Nunes e João Fernando (judo) serão os restantes representantes lusos na cerimónia de abertura.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.