O GC32 Racing Tour está de regresso, em 2021, com Lagos a receber, de novo, uma das cinco etapas previstas para o circuito de catamarãs voadores.

O regresso da competição, após a interrupção em 2020 devido à Covid-19, arranca no sul de França, em Camarga, na região da Occitânia, no dia 21 de abril do próximo ano.

Para além do Mediterrâneo e dos lagos alpinos — como em Riva del Garda, Itália, entre 26 e 30 de maio —, a 7ª edição do evento viaja, novamente, até ao Atlântico, no extremo sudoeste da Europa.

Lagos, cidade costeira do barlavento algarvio, recebe, pelo terceiro ano, as regatas de barcos com 10 metros de comprimento, seis metros de largura e que podem atingir velocidades próximas dos 40 nós (74 hm/h).

"O anúncio da nova época do circuito GC32 é uma boa notícia para Lagos. Nesta altura, ao mesmo tempo em que procuramos minorar os danos da pandemia junto da nossa população e garantir que o tecido económico local não seja muito afetado, precisamos de lançar iniciativas que permitam, na maneira do possível, regressar à normalidade, promovendo o nosso destino e acolhendo quem nos visita, de forma ímpar” referiu Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos.

Em 2019, o campo de regatas algarvio foi também palco do campeonato mundial da classe GC32, competição este ano a decorrer em Villasimius, Sardenha, no decurso da 4ª etapa.

O local da Grande Final, e última etapa, do GC32 Racing Tour 2021 será anunciado nas próximas semanas. Por definir, estão ainda as 10 equipas.

GC32 Racing Tour 2021

21-25 abril - GC32 Occitanie Cup / Port Camargue, França

26-30 maio - GC32 Riva Cup / Riva del Garda, Itália

30 junho - 4 julho - GC32 Lagos Cup / Lagos, Portugal

15-19 setembro - GC32 World Championship / Villasimius, Itália

27-31 outubro 2021 ou 3-7 novembro - GC32 Grande Final / Local a designar