Lagos recebe entre os dias 26 e 30 de junho o campeonato do Mundo da classe GC32, prova que será simultaneamente a segunda etapa do GC32 Racing Tour, circuito de catamarãs voadores de alta velocidade.

Este é o segundo ano consecutivo que a cidade costeira do barlavento algarvio recebe estas regatas de barcos com 10 metros de comprimento (12, se incluirmos os gurupés), seis metros de largura e que podem atingir velocidades próximas dos 40 nós (74 hm/h).

“Preparamo-nos para receber o maior evento náutico realizado em Portugal este ano. Vamos ter aqui alguns dos melhores velejadores mundiais da atualidade, muitos deles envolvidos em projetos da America’s Cup, a maior e mais mediática prova mundial de vela”, referiu Martinho Fortunato, Comodoro do Clube de Vela de Lagos. “Este evento projeta a cidade e a região no panorama mundial da vela”, reconhece.

O circuito que arrancou no final do passado mês de maio na Sardenha (Villasimius), Itália, disputa-se, depois de Lagos, em mais duas cidades costeiras: Palma de Maiorca e outra ainda a determinar e que encerrará a competição), e um lago (Riva del Garda, Itália).

Suíços defendem título

Entre as 10 equipas participantes estão os campeões em título, os suíços do Team Tilt, liderados pelo velejador olímpico da classe 49er Sébastien Schneiter, tripulação que já está em Lagos a preparar o mundial.

O regressado skipper do Emirates Team New Zealand e múltiplo campeão mundial de Classe A, Glenn Ashby, é uma mais-valia para a tripulação do Team Tilt, que terá como adversários “as novas equipas como INEOS e os chineses, cada vez mais profissionais e com alguns velejadores da America's Cup”, sublinhou Schneiter. “É motivador competir contra eles", assumiu.

NORAUTO, primeiro classificado em 2018 do GC32 Racing Tour e vencedor da etapa de Lagos do ano passado, liderado pelo skipper vencedor da Volvo Ocean Race, Franck Cammas, regressam às águas algarvias, assim como o INEOS Rebels UK, do mais bem-sucedido velejador olímpico do mundo, Sir Ben Ainslie, que agora está aos comandos da equipa da America's Cup, INEOS Team UK.

“Tivemos uma competição muito apertada aqui no ano passado e, sendo um campeonato mundial, as regatas só podem ser mais competitivas”, afirmou Giles Scott, tático da INEOS Rebels UK.

Com o fim das Extreme Sailing Series o GC32 Racing Tour herdou algumas equipas da anterior competição náutica, entre elas, o Oman Air, que conquistou a GC32 Villasimius Cup no mês passado, primeira etapa do circuito dos catamarãs voadores. Adam Minoprio será o novo skipper da equipa de Omã, ele que no ano passado foi vice-campeão no Mundial GC32 em Riva del Garda ao leme do SAP Extreme Sailing Team. “Ser vice-campeão no ano passado foi muito dececionante para mim, mas este ano eu tenho uma equipa muito boa, por isso se pudermos levar o título para casa, ficaremos muito felizes”, frisou.

A equipa de vela mais famosa da Suíça, o Alinghi, de Ernesto Bertarelli, duas vezes vencedores da America's Cup, Zoulou, de Erik Maris, o Argo, de Jason Carroll, Black Star Sailing Team de Christian Zuerrer, que se estreia no GC32 Racing Tour esta temporada e a CHINAone NINGBO, comandada por Phil Robertson e com três tripulantes chineses e Red Bull Sailing Team, de Roman Hagara, completam o leque dos participantes nesta dupla prova que conta com o apoio da autarquia de Lagos, da Marina de Lagos e da Sopromar.

O mundial de Lagos incluirá uma nova competição: o Cascade Sopromar Speed Challenge, que tal como o nome indica premeia a equipa que atingir a maior velocidade média num percurso desenhado. Com regatas ao longo de quatro dias a partir de 27 de junho, o Campeonato Mundial GC32 seguirá um formato similar aos outros eventos do GC32 Racing Tour, com até cinco regatas por dia e uma mistura de largadas ao largo e à bolina.

Equipas presentes no GC32 World Championship 2019 Lagos - Portugal

Alinghi (SUI) Ernesto Bertarelli/Arnaud Psarofaghis

Argo (EUA) Jason Carroll

Black Star Sailing Team (SUI) Christian Zuerrer

CHINAone NINGBO (CHN) Phil Robertson

INEOS Rebels UK (GBR) Ben Ainslie

NORAUTO (FRA) Franck Cammas

Team Oman Air (OMA) Adam Minoprio

Team Tilt (SUI) Sebastien Schneiter

Red Bull Sailing Team (AUT) Roman Hagara

Zoulou (FRA) Erik Maris

Calendário do GC32 Racing Tour 2019

22.-26 maio: GC32 Villasimius Cup / Villasimius, Sardenha, Itália

26-30 junho: GC32 World Championship / Lagos, Portugal

31 julho-4 agosto: 38 Copa del Rey MAPFRE / Palma de Mallorca, Espanha

11-15 setembro: GC32 Riva Cup / Riva del Garda, Itália

6-10 novembro: Local a anunciar