A cidade algarvia recebe os GC32 Racing Tour 2018 de 27 de junho a 1 de julho. Prova estreia-se em águas nacionais. Boas condições para a vela e acolhimento destacado pela organização e velejadores.

Lagos era a peça que faltava no puzzle do GC32 Racing Tour 2018, circuito de catamarãs voadores de alta velocidade que se realiza em cinco locais costeiros no sul da Europa: Riva del Garda (Itália), Palma de Maiorca (Espanha), Villasimius (Itália) e Toulon (França).

Em estreia absoluta nas águas portuguesas, a prova passa pela cidade algarvia situada a apenas 10 quilómetros da ponta mais a sudoeste da Europa entre 27 de junho e 1 de julho.

Sublinhando que “há muito tempo” que a organização da prova tentava “organizar um evento em Portugal”, Christian Scherrer, diretor geral do GC32 Racing Tour, destaca que Lagos, caraterizado pelo vento constante no mar e águas planas, é “um local maravilhoso, com as condições adequadas, bem como parceiros e pessoas para fazer isto acontecer”.

Franck Cammas, skipper do NORAUTO, uma das equipas já confirmadas neste circuito de catamarãs alinha no mesmo pensamento. Embora reconhecendo que as condições nesta zona “podem variar”, o estado do mar é “geralmente plano, portanto perfeito para pôr os GC32 a voar”, referiu o velejador que já esteve no Algarve em 2006 com os ORMA 60 e que destaca o “acolhimento e o ambiente” no sul do país.

“Trazer a Lagos um evento ímpar” e fazer “parte de um circuito” que passa por “alguns dos mais emblemáticos destinos náuticos da Europa”, por um lado e, continuar a “aproximar o clube e a cidade, e envolvermos toda a comunidade neste evento”, é o que evento representa refere José Manuel Oliveira Dias, presidente do Clube de Vela de Lagos.

A GC32 Lagos Cup será o segundo evento do GC32 Racing Tour 2018, depois da primeira etapa em Riva del Garda, de 23 a 27 de maio, numa semana que coexiste com a frota dos Extreme Sailing Series.

De Portugal os catamarãs voadores seguem para Palma de Maiorca (1 de julho a 4 de agosto), nas mesmas águas que acolhem, na mesma altura, a Copa del Rey MAPFRE. Depois das Ilhas Baleares, voam para a ilha da Sardenha (Villasimius GC32 Cup), 12 a 16 de setembro e, por último, Toulon, de 10 a 14 de outubro, última paragem do GC32 Racing Tour 2018.