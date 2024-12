Os vencedores da nona edição dos prémios da FIFA foram escolhidos através da votação de adeptos, representantes da comunicação social, capitães e treinadores das seleções nacionais.

O argentino Lionel Messi, vencedor das duas últimas edições, num total de oito, e o ‘miúdo’ Lamine Yamal, do FC Barcelona, estão entre os 11 nomeados para melhor jogador.

Além do atual jogador do Inter Miami, de 37 anos, e do jovem futebolista espanhol, de 17, estão os seis primeiros da ‘Bola de Ouro’ de 2023/24, incluindo o espanhol Rodri, médio do Manchester City, que arrebatou o troféu do France Football.

O brasileiro Vinicius Júnior, segundo na ‘Bola de Ouro’, o inglês Jude Bellingham, terceiro, e o espanhol Dani Carvajal, quarto, todos do Real Madrid, também estão na lista, tal como o norueguês Erling Haaland (Manchester City), quinto, e o francês Kyllian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid), sexto.

Os outros candidatos são o alemão Toni Kroos, que jogou em 2023/24 no Real Madrid e já acabou a carreira, o uruguaio Federico Valverde (Real Madrid) e o alemão Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Quanto à melhor jogadora, são 16 as candidatas, entre as quais a espanhola Aitana Bonmatí, do FC Barcelona, que ganhou o ano passado e arrebatou as duas últimas Bolas de Ouro.

A FIFA indicou também os cinco candidatos a melhor treinador de equipa masculina e oito de equipa masculina, a melhor guarda-redes (sete homens e cinco mulheres) e os concorrentes a melhor golo (prémios Puskas e Marta).

Quanto aos ‘onzes’ do ano, ao qual concorrem 11 guarda-redes, 22 defesas, 22 médios e 22 avançados, tanto no masculino como no feminino, destaque para a presença do central Rúben Dias (Manchester City) e do avançado Cristiano Ronaldo (Al Nass).

O central argentino Otamendi, do Benfica, e o avançado sueco Gyökeres, do Sporting, também concorrem ao ‘onze’ de 2024.

Lista dos nomeados para os principais prémios The Best da FIFA:

– Melhor jogadora:

Aitana Bonmatí, Esp (FC Barcelona)

Barbra Banda, Zam (Shanghái Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen, Nor (FC Barcelona)

Keira Walsh, Ing (FC Barcelona)

Khadija Shaw, Jam (Manchester City)

Lauren Hemp, Ing (Manchester City)

Lindsey Horan, EUA (Lyon)

Lucy Bronze, Ing (FC Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey, Esp (FC Barcelona/Arsenal)

Naomi Girma, EUA (San Diego Wave)

Ona Batlle, Esp (FC Barcelona)

Salma Paralluelo, Esp (FC Barcelona)

Sophia Smith, EUA (Portland Thorns)

Tabitha Chawinga, Maw (París Saint-Germain/Lyon)

Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

– Melhor jogador:

Dani Carvajal, Esp (Real Madrid)

Erling Haaland, Nor (Manchester City)

Federico Valverde, Uru (Real Madrid)

Florian Wirtz, Ale (Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham, Ing (Real Madrid)

Kylian Mbappé, Fra (París Saint-Germain/Real Madrid)

Lamine Yamal, Esp (FC Barcelona)

Lionel Messi, Arg (Inter Miami)

Rodri, Esp (Manchester City)

Toni Kroos, Ale (Real Madrid/retirado)

Vinícius Jr., Bra (Real Madrid)

– Melhor treinador/treinadora de equipa feminina:

Arthur Elias, Bra (Brasil)

Elena Sadiku, Sue (Celtic)

Emma Hayes, Ing (Chelsea/Estados Unidos)

Futoshi Ikeda, Jap (Japão)

Gareth Taylor, Ing (Manchester City)

Jonatan Giráldez, Esp (FC Barcelona/Washington Spirit)

Sandrine Soubeyrand, Fra (París FC)

Sonia Bompastor, Fra (Lyon/Chelsea)

– Melhor treinador/treinadora de equipa masculina:

Carlo Ancelotti, Ita (Real Madrid)

Lionel Scaloni, Arg (Argentina)

Luis de la Fuente, Esp (Espanha)

Pep Guardiola, Esp (Manchester City)

Xabi Alonso, Esp (Bayer Leverkusen)

– Melhor guarda-redes (feminina):

Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars)

Ann-Katrin Berger, Ale (Chelsea/NJ/NY Gotham)

Ayaka Yamashita, Jap (INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

Cata Coll, Esp (FC Barcelona)

Mary Earps, Ing (Manchester United/París Saint-Germain)

– Melhor guarda-redes (masculino):

Andriy Lunin, Ucr (Real Madrid)

David Raya, Esp (Arsenal)

Ederson, Bra (Manchester City)

Emiliano Martínez, Arg (Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma, Ita (París Saint-Germain)

Mike Maignan, Fra (AC Milan)

Unai Simón, Esp (Athletic)