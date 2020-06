No regresso aos trabalhos após a vitória de sexta-feira frente ao Paços de Ferreira (1-0), para a 26.ª jornada da I Liga portuguesa, os ‘leões’ não puderam contar com o avançado argentino, a contas com “uma luxação no ombro direito”.

Vietto saiu de campo ainda na primeira parte do jogo, juntando-se a uma lista de lesionados que inclui também Battaglia, de fora dos convocados por se encontrar “a contas com uma mialgia na coxa direita”, enquanto Joelson fez hoje trabalho de ginásio e Luiz Phellype prosseguiu a recuperação.

Os ‘verdes e brancos’ vão gozar de um dia de folga no domingo, após o trabalho de recuperação de hoje, antes de o plantel às ordens do treinador Rúben Amorim voltar aos trabalhos na segunda-feira, com vista ao jogo com o Tondela, em 18 de junho, em Alvalade.