Com o encerramento das Olimpíadas a 11 de agosto, os organizadores começaram a preparar-se para receber os atletas das Paralimpíadas, que começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 8 de setembro.

"Teremos entre 500 e 1.000 chegadas diariamente, com um pico esperado no primeiro dia", disse à AFP o diretor do local, Laurent Michaud, durante uma visita da imprensa.

A Vila, com extensão de 52 hectares numa região situada entre Saint-Denis, Saint-Ouen e Île Saint-Denis, está programada para receber 9.000 pessoas durante os Jogos Paralímpicos.

Além de 4,4 mil atletas de cerca de 180 países, também ficarão no local agentes administrativos, auxiliares, médicos, cinesiologistas e outros colaboradores e dirigentes.

Uma das atletas que chegou nesta quarta-feira foi a lutadora venezuelana de taekwondo Valeria Morales.

"Como todos os atletas, eu gostaria de conquistar a medalha de ouro. Faremos o possível para a alcançar", garantiu.

"Somos pessoas que têm deficiência e também queremos praticar desporto. Queremos também ser reconhecidos como atletas, como qualquer outra pessoa", afirmou.

A Vila, que também foi utilizada pelos Jogos Olímpicos, não necessitou de grandes melhorias, uma vez que já havia sido projetada tendo em consideração as exigências dos atletas paralímpicos, enfatiza Michaud.

"Todas as ruas, calçadas e acessos são completamente acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida", afirmou.

