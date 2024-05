Cerca das 07:40, quase três horas antes do treino matinal da equipa orientada por Sérgio Conceição, o antigo treinador ‘azul e branco’ chegou ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, que deixaria pelas 11:00, sem prestar declarações aos jornalistas.

O primeiro contacto com jogadores, equipa técnica e outros funcionários do plantel do FC Porto foi testemunhado pelo antigo futebolista espanhol Andoni Zubizarreta, novo diretor desportivo do clube, e por José Pereira da Costa, futuro administrador financeiro da SAD.

Villas-Boas já tinha garantido que iria ter uma conversa com Sérgio Conceição, que pode ser determinante para o futuro do treinador, que orienta o FC Porto há sete temporadas e que prolongou contrato por mais quatro anos, até junho de 2028, a apenas dois dias das eleições do clube ‘azul e branco’, em 27 de abril, ainda na presidência de Pinto da Costa.

A ida do recém-empossado presidente do FC Porto ao Olival aconteceu dois dias depois da investidura dos novos órgãos sociais do clube, que foi liderado durante 15 mandatos e 42 anos seguidos por Pinto da Costa, adversário batido por André Villas-Boas nas urnas.

Mais demorada será a transição de poderes na SAD, responsável pela gestão do futebol profissional ‘azul e branco’, que vai acontecer em 28 de maio, dois dias depois da final da Taça de Portugal, na qual os ‘dragões’ encaram o recém-campeão nacional Sporting, no Estádio Nacional, em Oeiras, e tentarão conquistar o troféu pela terceira edição seguida.

Na terça-feira, Pinto da Costa assumiu o desejo de acompanhar de forma simbólica essa partida no banco de suplentes do FC Porto, apesar de estar a cumprir uma suspensão de 35 dias ditada na última semana pela secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo já recorrido para o pleno desse órgão.

Esse recurso tem efeitos suspensivos sobre a decisão original, que interdita o acesso às zonas técnicas dos estádios e extravasa a data do embate decisivo da Taça de Portugal.

Se o pleno do CD da FPF mantiver a suspensão de 35 dias, Pinto da Costa poderá ainda interpor junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) uma providência cautelar, que, caso seja aceite, permite a sua presença junto ao relvado do Estádio Nacional em 26 de maio.

O encontro com o Sporting vai finalizar a época do FC Porto e assinalará a despedida de Pinto da Costa da presidência da SAD, cargo que ocupa desde 1997, ano da constituição daquela sociedade, que é responsável pela gestão do futebol profissional ‘azul e branco’.

André Villas-Boas tornou-se o 34.º presidente da história do FC Porto em 27 de abril, ao totalizar 21.489 votos (80,28%) para se superiorizar nas eleições dos órgãos sociais dos ‘dragões’, quebrando uma sequência de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que acumulou 5.224 (19,52%), com o empresário e professor Nuno Lobo a somar 53 (0,2%).

O ato eleitoral mais concorrido de sempre do clube contou com a participação de 26.876 associados no Estádio do Dragão, tendo havido também 73 votos em branco e 37 nulos.

A investidura de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do ‘reinado’ presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que tomou posse pela primeira vez em 23 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

Ao longo desses 15.355 dias, e em todos escalões, o FC Porto alcançou 2.591 títulos em 21 modalidades – 68 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.