“Os sinais que tenho recebido dos jogadores nos treinos têm sido muito bons. Agora, isto não é de um dia para o outro e requer algum tempo, que não existe. Neste momento, a organização defensiva não me preocupa assim tanto. Sinto a equipa capaz, a querer assimilar processos e a ir atrás do que estamos a construir”, apontou o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto voltará a atuar em casa ao fim de quase um mês e depois de quatro jogos sem vencer em diferentes competições, sequência que não atingia desde fevereiro de 2021 e precipitou três derrotas e um empate, com cinco golos marcados e 10 sofridos.

“Eu sei que as pessoas estão fartas de ouvir falar do tempo e das dores de crescimento, mas não podemos escamotear a verdade".

Desejando “iniciar um novo ciclo com muita energia”, Vítor Bruno foi questionado sobre o estado anímico do extremo brasileiro Pepê, cuja perda de bola à entrada da área ‘azul e branca’ deu origem ao primeiro golo dos belgas do Anderlecht no embate de quinta-feira (2-2), nos arredores de Bruxelas, da quinta de oito rondas da fase de liga da Liga Europa.

“Temos um sentimento de querer muito, mas não estamos a conseguir em determinado momento, sobretudo por culpa de erros individuais. O Pepê reconhece que tem de dar passos em frente a nível anímico quando erra. Ninguém é infalível e toda a gente está sujeita ao erro, mas importa é a forma como reagimos. Se soubermos lidar com isso, podemos ter sucesso no futuro. Foi o que falei com o Pepê, que é importante para nós”, contou.

O FC Porto está no segundo lugar da I Liga, com 27 pontos, mas pode reduzir para metade os seis pontos de atraso face ao líder isolado Sporting, após os ‘leões’ terem perdido a invencibilidade na prova no sábado, ao perderem em casa frente ao Santa Clara (1-0).

“Há que olhar para muito dentro. Sabemos que temos caminho a percorrer e queremos inverter esta tendência mais recente. Nos últimos 10 jogos, o Casa Pia tem apenas uma derrota [2-0 na visita ao Sporting, da oitava jornada]. Não me parece que vá fugir muito ao que tem feito. Teve uma estrutura ligeiramente diferente em Alvalade, mas estou convicto de que vem numa linha de cinco [defesas], até porque sente o momento do FC Porto e pode pensar em causar-nos algum dano”, projetou.

Descrevendo o Casa Pia como “uma equipa bem montada, que sofre poucos golos e é forte fisicamente, na bola parada e nos momentos com bola”, Vítor Bruno elencou Vasco Sousa, Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Danny Namaso como alternativas para colmatar a ausência por suspensão do argentino Alan Varela, habitual titular na zona defensiva do meio-campo.

“Há que olhar para o lado estratégico e perceber como é que o adversário se vai dispor em campo e de que forma nós iremos estar organizados. O perfil do jogo será diferente em função das características individuais de quem atuar naquele espaço”, avaliou.

O FC Porto, segundo classificado, com 27 pontos, recebe o Casa Pia, 10.º, com 13, na segunda-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 12.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.