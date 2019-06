Quinta classificada na última edição do campeonato nacional, a equipa vitoriana jogará a primeira mão fora de casa, em 25 de julho, e a segunda no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 01 de agosto.

O Jeunesse Esch, terceiro classificado da liga luxemburguesa em 2018/19, e o Tobol, terceiro em 2018 e atual segundo classificado do campeonato cazaque, já com 14 jornadas decorridas, disputam a primeira pré-eliminatória em 11 e 18 de julho.

O sorteio realizado na sede da UEFA determinou também que a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, vai defrontar o vencedor do confronto entre os húngaros do Debreceni e os albaneses do Kukesi, enquanto o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, jogará com a equipa que se impuser na eliminatória entre o Crusaders, da Irlanda do Norte, e o Torshavn, das Ilhas Faroé.