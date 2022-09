Oliveira teve de passar pela ‘long lap penalty’, uma versão mais extensa do circuito Marco Simoncelli, depois de ter excedido os limites de pista por duas vezes, perdendo a 10.ª posição em que se encontrava para o espanhol Alex Márquez (Honda).

O piloto natural de Almada acabou esta 14.ª prova da temporada do Mundial de Velocidade em motociclismo a 23,685 segundos de ‘Pecco’ Bagnaia, que somou o quarto triunfo consecutivo e ascendeu à segunda posição do campeonato.

Bagnaia tornou-se, mesmo, no primeiro piloto da Ducati a conseguir quatro vitórias consecutivas na mesma temporada.

O triunfo foi conseguido mesmo em cima do risco de meta, por apenas 0,034 segundos, depois de uma luta intensa com o compatriota Enea Bastianini (Ducati), que será seu companheiro de equipa na formação oficial da Ducati na próxima temporada.

O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi terceiro, a 4,212 segundos do vencedor.

O australiano Jack Miller (Ducati), que arrancou da ‘pole position’, caiu logo na curva cinco do traçado de San Marino, deixando Bastianini na frente.

No entanto, Bagnaia, que largou do quinto lugar fruto de uma penalização, rapidamente chegou ao comando da prova, só sentindo a liderança em perigo nas duas últimas voltas, quando Bastianini, que chegou a ser terceiro, se lançou ao ataque do primeiro lugar, depois de se ter desenvencilhado de Viñales.

Miguel Oliveira, que largou da 10.ª posição, chegou a ser nono, mas a penalização surgida no final da corrida acabou por deixar definitivamente o piloto almadense na 11.ª posição.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder à partida desta prova, não esteve nos seus melhores dias, terminando na quinta posição, na frente do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que assim perdeu a segunda posição no campeonato.

Quartararo mantém a liderança do campeonato, com 211 pontos, mais 30 do que Bagnaia, que é segundo.

Miguel Oliveira baixou à 11.ª posição, com 90 pontos.

A próxima ronda será o GP de Aragão, em Espanha, em 18 de setembro.