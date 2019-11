Mas o lance que melhor traduzia a entrega de ambas equipas aos jogo aconteceu ao minuto 31, quando Frederico Venâncio volta a mostrar a facilidade com que se bate a defesa arsenalista e aparece isolado na cara do guarda-redes, acabando por cabecear muito por cima. A infelicidade e a desorganização, outra vez espelhadas.

Em todo este primeiro período, a melhor oportunidade do Arsenal foi um cabeceamento por cima da barra de Holding que não assustou ninguém.

Na segunda parte, contudo, a história seria outra. Perante o desperdício do Vitória, o Arsenal foi crescendo no jogo com a introdução de jogadores com mais rotação, Guendouzi e Lacazette à cabeça. Os londrinos cresceram no jogo e a equipa de Ivo Vieira fazia o que podia - com uma linha de cinco defesas - para agarrar o ponto, mas os sonho de pontuar caía por terra quando Nicolas Pépé, o homem que permitiu a reviravolta na última jornada no Emirates Stadium, cobrou um livre que encontrou bom destino na cabeça do central Mustafi que inaugurou o marcador.

Curiosamente, o golo sofrido serviu de mote para o Guimarães regressar ao seu melhor momento. Não se sabe se foi orgulho ferido, se foi a possibilidade de mais um desaire na Liga Europa depois de (mais) uma boa exibição, se foram aqueles milhares de adeptos que, num dia de chuva, a uma hora estranha (15h50), não deixaram de se ouvir um segundo que fosse no D. Afonso Henriques. Talvez tenha sido tudo isto a elevar Bruno Duarte até ao golo do empate.

Aconteceu assim: Edwards cruzou na direita e Rochinha cabeceou para o segundo poste, onde Bruno Duarte, de pontapé de bicicleta, fez o golo do empate.

No tempo extra, um remate de Bonatini desviado por Mustafi quase dava autogolo e Rochinha fez uma bola rasar o poste. Mas no final a história manteve-se e a falta de sorte esteve sempre presente.

A moral não é traduzível das exibições a que assistimos esta noite em Guimarães, caso contrário o Arsenal não estava praticamente nos oitavos-de-final e o Vitória fora das competições europeias. Será caso para dizer: para quê ter Mia quando se pode ter Pépé?

créditos: MIGUEL RIOPA / AFP

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso, ó meu?

Frase que Emiliano Martínez terá dito à defesa do Arsenal nos dois livres praticamente consecutivos em que dois buracos gigantescos deixaram que dois jogadores do Vitória aparecessem isolados para cabecear na sua cara.

Emiliano Martínez, a vantagem de ter duas mãos

Não fosse Emiliano Martínez e o Arsenal não poderia ter chegado à meia-hora de jogo em condições de discutir o jogo. O guarda-redes argentino foi o grande responsável pela infelicidade vimaranense.

Bruno Duarte da Silva — fica na retina o bom jogador de futebol

Se um golo de pontapé de bicicleta no tempo extra, que vale à equipa o primeiro ponto na Liga Europa, não cheira a bom futebol, então não sei a que cheira.

Nem com dois pulmões chegava a essa bola

Com este futebol, o Arsenal de Unai Eméry não promete chegar nem à bola, nem a lado nenhum. Depois da saída histórica de Arsène Wenger, pedia-se mais ao sucessor do francês no banco do Emirates, mas tudo o que esta época deu aos adeptos dos Gunners foi um futebol muito aquém do que uma equipa da dimensão do Arsenal pode e deve apresentar.