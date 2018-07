Os jogadores da seleção francesa de futebol celebraram o bicampeonato do mundo este domingo com o presidente Emmanuel Macron, no balneário do estádio em Moscovo, transmitindo as imagens ao vivo nas redes sociais.

"Com o Sr. Presidente, viva a França, viva a República!" - gritou Blaise Matuidi, abraçado a Macron. Os bleus conquistaram o seu segundo título Mundial desde 1998, vencendo este domingo a Croácia por 4-2 em Moscovo. "Longa vida à França e longa vida à República!" - repetiram Samuel Umtiti, Antoine Griezmann e Paul Pogba gritando com alegria. "Fizemos história, história, sim, a segunda estrela! Para o povo francês, para vocês! Longa vida à França", disse Matuidi ao vivo no Instagram. O grupo também cantou 'We are the champions'. "Obrigado, senhor presidente, por tudo que fez por nós", agradeceu Matuidi colocando o chefe da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graet, sobre os ombros. "Sou eu quem agradece, Sr. Matuidi, por tudo que que fez por nós", respondeu Le Graet.