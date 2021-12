Numa primeira parte demolidora, a equipa vizelense, que chegou à segunda vitória na prova, chegou ao intervalo já em vantagem por 4-0, depois dos golos de Samu (09 minutos), Abdoulaye (16), na própria baliza, e de Schettine (18 e 38), o segundo na conversão de uma grande penalidade. Bukia, aos 55 minutos, ainda reduziu para os arouquenses.

Com esta vitória, o Vizela, que ainda tem em atraso o jogo da 13.ª jornada frente ao Belenenses SAD, subiu ao 10.º lugar, com 13 pontos, os mesmos do Arouca, que baixou ao 11.º posto.