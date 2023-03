O capitão dos algarvios Pedro Sá foi expulso aos 20 minutos, num lance com auxílio do videoárbitro, com Raphael Guzzo a dar o triunfo aos minhotos, aos 90+4 minutos.

O Vizela subiu provisoriamente ao nono lugar, com 32 pontos, enquanto o Portimonense, que somou a quarta derrota seguida, é 14.º, com 26.