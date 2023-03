O Vizela regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se no reduto do Estoril Praia, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada que marcou a estreia de Ricardo Soares no comando dos estorilistas.

Osmajic (15 minutos), Joãozinho (41, na própria baliza) e Tomás Silva (83) garantiram a vitória dos minhotos, que vinham de quatro partidas sem vencer e subiram ao nono lugar, com 29 pontos. Já o Estoril averbou a quarta derrota seguida no campeonato — a 10.ª nos últimos 12 encontros — e segue na 15.ª posição, com 22 pontos, seis acima da posição de play-off de manutenção, ocupada pelo Marítimo, que no domingo visita o Gil Vicente.