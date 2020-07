“Realizámos testes à covid-19, demos negativo e começámos a treinar em conjunto. Sabendo de antemão que podíamos contrair o vírus em algum momento, caso não tivéssemos cuidado, fomos treinando como pudemos. Aguardo os Nacionais com expectativas muito elevadas num ano muito especial para mim”, observou o atacante.

O antigo internacional português, de 40 anos, que passou pelo Sporting de Espinho, Benfica e Sporting, terminou a parceira com o experiente luso-brasileiro Fabrício ‘Kibinho’ Silva para apostar num “projeto de quatro anos” com José Pedro Andrade, companheiro no Esmoriz, a quem pretende entregar “ensinamentos para continuar a andar lá em cima”.

“Muitos achavam que ia parar e fiz exatamente o contrário. Sinto-me nas minhas capacidades totais e vejo capacidade no José para deixar de ser uma promessa e passar a ser uma afirmação. Este ano é um pouco diferente dos outros, mas a pensar no futuro”, avaliou o detentor de oito campeonatos ‘indoor’ e de praia, cinco Taças e sete Supertaças.

José Pedro Andrade, de 20 anos, estreia-se na vertente de praia e pretende capitalizar o “trabalho físico” desenvolvido em casa durante o confinamento, designando como “uma sorte” poder ladear o multicampeão nacional de voleibol de praia, com quem espera “aprender a ter mais paciência e a ponderar mais as ações durante o jogo”.

“Ele tem o seu historial e está a preparar-me. Arranjei uma pessoa que gosta muito de mim e eu gosto muito dele. Entendemo-nos bem. Dá-me na cabeça e levanta-me quando é preciso. É basicamente um segundo pai para mim. Tenho metade da idade dele e venho trazer juventude à dupla, além de outras coisas”, contou o central à Lusa.

Os dois atletas querem completar as cinco etapas dos campeonatos nacionais de seniores, que vão passar por Oeiras (24 a 26 de julho), Figueira da Foz (31 de julho a 02 de agosto) e Portimão (07 a 09 de agosto), terminando entre 14 e 16 de agosto, na Praia Internacional do Porto, encarando-os como “uma preparação para a época ‘indoor'”.

Juliana Antunes (Leixões) e Tânia Oliveira (Academia José Moreira/FC Porto) procuram o pentacampeonato na vertente feminina, enquanto contam os dias para poderem treinar sem limitações no pavilhão a partir de 01 de agosto, tendo em vista o início das competições seniores no dia 22, em datas que carecem de aprovação governamental.

“Todos nós mudámos imensos hábitos e chegará a uma altura em que as pessoas poderão ir ver jogos com uma distância social considerável. Honestamente, isto só regressará a uma normalidade total quando existir uma cura. Até lá, iremos viver um pouco assustados com esta nova doença”, finalizou Roberto Reis.