“Primoz Roglic e a Jumbo-Visma decidiram que Roglic vai abandonar a Volta a França. O esloveno não estará hoje à partida para a nona etapa, em Cluses, e vai concentrar-se em novos objetivos”, pode ler-se no sítio oficial da formação holandesa.

O esloveno de 31 anos, que no ano passado perdeu a vitória no Tour para Tadej Pogacar (UAE Emirates) no contrarrelógio do penúltimo dia, caiu nos últimos quilómetros da terceira etapa da 108.ª edição e, no sábado, acabou a oitava tirada a quase 35 minutos do seu jovem compatriota, novo camisola amarela da prova.

“Tomámos esta decisão juntos. Não faz sentido continuar desta maneira. Agora, é tempo de recuperar e procurar novos objetivos. Estou muito desapontado por ter de deixar o Tour, mas tenho de aceitar. Permaneço otimista”, assegurou o bicampeão da Volta a Espanha.

‘Rogla’ assumiu ainda que, num primeiro momento, não pensou que a queda na terceira etapa o obrigasse a desistir, mas que, com o passar dos dias, percebeu que não estava a recuperar.

“Mesmo tendo-me surpreendido a mim mesmo no contrarrelógio [foi 7.º], senti-me mal nos dias seguintes. As etapas longas e duras tiveram impacto. Agora, vou procurar recuperar”, concluiu.

Um dos grandes favoritos ao triunfo final nesta ‘Grande Boucle’, o líder da Jumbo-Visma abandona a prova francesa quando ocupava a 51.ª posição da geral, a 39.45 minutos do camisola amarela, Tadej Pogacar.

O pelotão enfrenta hoje, na nona etapa, uma jornada alpina de 144,9 quilómetros entre Cluses e Tignes, onde está instalada a primeira chegada em alto desta edição do Tour.