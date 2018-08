Numa etapa feita a ‘voar’, como comprova a média de 44,127 km/hora, Sanz conseguiu a sua primeira vitória em mais de sete anos, ao cortar a meta em 3:45.02 horas, após os 165,5 quilómetros entre Montalegre e Viana do Castelo.

“Todo o dia fomos ‘a fogo’. Conseguimos terminar com a vitória o grande trabalho da equipa, que foi impecável, tanto para apanhar a fuga, como para me deixar na frente. Eu simplesmente fiz o que me pediram. Às vezes sai, outras vezes não. Que melhor cenário do que este? Uma subida de três quilómetros em paralelo, aqui em frente a tanto público”, disse Sanz.

Pelo segundo dia consecutivo, o português Daniel Mestre (Efapel) ficou no pódio da etapa, desta vez na segunda posição, com o mesmo tempo do vencedor, e à frente de Alarcón.

Numa tirada em que as duas primeiras horas foram corridas a uma média de 47,6 km/hora, a fuga do dia apenas se conseguiu formar já depois dos primeiros 115 quilómetros, com o espanhol Danilo Celano (Caja Rural) e os portugueses Bruno Silva (Efapel), João Matias (Vito-Feirense) e David Rodrigues (Radio Popular-Boavista).