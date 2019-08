Gustavo Veloso lidera a prova com 15 segundos de vantagem para o colega de equipa João Rodrigues, segundo, enquanto o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) é terceiro, a 22.

Num lote de apenas quatro corredores com menos de um minuto de diferença para a camisola amarela, dois são da Efapel, com Jóni Brandão em quarto, a 25 segundos, e Henrique Casimiro em quinto, a 45.

A segunda metade da prova arranca hoje e trará mais três chegadas em alto, com destaque para a subida à Serra do Larouco, no final da sétima etapa, a ‘mítica’ Senhora da Graça, a fechar a nona, e o contrarrelógio decisivo, entre Vila Nova de Gaia e Porto, no domingo.