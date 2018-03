O português Luís Mendonça (Aviludo-Louletano) subiu hoje à liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, após um contrarrelógio de 8,4 quilómetros em Castelo de Vide, ganho pelo espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto).

Veloso, bicampeão da Volta a Portugal, gastou 23.29 segundos para vencer o ‘crono’, menos oito segundos do que o companheiro José Fernandes e do que o espanhol Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias).

Luís Mendonça foi quinto classificado, a 13 segundos de Veloso, e subiu à liderança, com oito segundos de avanço sobre o português Ricardo Mestre (W52-FC Porto) e 13 sobre o irlandês Mark Downey (Team Wiggins), que perdeu a liderança depois de ser 14.º no contrarrelógio, a 30.

A 36.ª edição da Volta ao Alentejo termina no domingo, com a ligação de Castelo de Vide à Praça do Giraldo, em Évora, num percurso de 151,3 quilómetros, com uma contagem de montanha de terceira categoria, a pouco menos de 50 quilómetros da meta.