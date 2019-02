“Se querem bom espetáculo, então que possam dar condições para ter um bom espetáculo. (...) Ninguém está satisfeito com as condições desta etapa, porque na minha opinião não se usa este tipo de percursos”, explicou o famalicense, um de quatro corredores da Sporting-Tavira envolvidos na queda.

A queda aconteceu a sete quilómetros do final, quando as equipas já se preparavam para uma chegada em pelotão compacto a Lagos, e afetou uma grande parte do grupo.

Além de afastar vários ‘sprinters’ da discussão da vitória, uma série de candidatos à vitória final perderam tempo em relação ao grupo que terminou com o mesmo tempo do vencedor, o holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

Em 2018, o terceiro classificado na ‘Algarvia’ de 2015 perdeu cerca de 10 minutos numa queda, também na tirada inaugural, e comentou a falta de motivação que estas situações provocam.