Roglic, tricampeão entre 2019 e 2021 que já tinha vencido a quarta etapa, cumpriu hoje os 159 quilómetros entre Úbeda e Cazorla em 3:38.34 horas, batendo sobre a meta o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e outro espanhol, Mikel Landa (Soudal-QuickStep), terceiro, por 14 segundos.

Nas contas da geral, o camisola vermelha Ben O’Connor foi 17.º, a 46 segundos, e agora tem a liderança reduzida a 3.49 minutos para Roglic, reforçado no segundo lugar, com Mas em terceiro, a 4.31 minutos. João Almeida, que era terceiro, perdeu quase cinco minutos e é agora 26.º, a 9.06 minutos.

No domingo, a nona etapa liga Motril a Granada em 178,5 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria no percurso, antes do primeiro dia de descanso da 79.ª edição.