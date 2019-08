Em comunicado no sítio oficial dos ‘hammers’, o clube define o defesa de 18 anos como um jogador “altamente cotado” e que era pretendido “por vários clubes de topo na Europa”, enquanto o Boavista desejou “todo o sucesso profissional e pessoal” ao atleta.

“Estou empolgado e é um sonho que se tornou realidade. Sempre sonhei em vir jogar para Inglaterra e agora estou aqui neste grande e histórico clube, por isso estou muito feliz. Sou um jogador agressivo, um pouco diferente dentro do campo do que fora dele. Estou aqui para trabalhar e ajudar a equipa a atingir os objetivos”, afirmou o jogador em declarações ao portal do clube.

Já o diretor de futebol do West Ham, Mario Husillos, disse estar “muito satisfeito” por receber Gonçalo Cardoso e admitiu que o jovem era observado atentamente pelos olheiros do clube “há já algum tempo”, sublinhando a felicidade por terem “assegurado a transferência”.

“Fez excelentes progressos tanto no clube como a nível internacional, jogando por Portugal na final do Campeonato da Europa de sub-19 este verão. É claramente um jogador para o futuro, com muito potencial à sua frente, mas sentimos que está pronto para estar com a equipa principal, tanto do ponto de vista físico, como técnico”, acrescentou.

Na época passada, o jovem natural de Marco de Canaveses alinhou de início pelos ‘axadrezados’ por 15 vezes na Liga, conseguindo manter a baliza inviolada em oito dessas ocasiões.