Numa mensagem publicada nas redes sociais, o internacional português assumiu ser difícil dizer adeus ao clube que "o viu nascer", agradeceu a todos os que o acompanharam neste percurso de 13 anos e deixou uma promessa: "levarei para sempre o meu Sporting no coração e serei sempre mais um adepto esteja onde estiver".

"Hoje é um dia difícil", assim começa a mensagem de despedida de William Carvalho aos adeptos leoninos.

O médio que na passada sexta-feira assinou pelo Bétis Sevilha, da primeira liga espanhola, disse adeus à "família Sporting", a sua casa nos últimos 13 anos - "o clube que me viu crescer e que me deu a oportunidade de dar o salto para o futebol profissional, que me permitiu celebrar títulos por esta grande camisola e ser campeão da Europa pelo meu país", escreveu -, com um curto texto publicado nas redes sociais, acompanhado por um fotografia sua, de leão ao peito, a beijar o emblema.

"Nós últimos meses o clube viveu momentos complicados, mas se teria de sair daquela que será sempre a minha "casa", teria de ser da melhor forma possível para o clube", pode ler-se na mensagem.

O médio que recentemente envergou as cores de Portugal na Rússia afirma que levará "para sempre o meu Sporting no coração e serei sempre mais um adepto esteja onde estiver".

"Quero agradecer aos adeptos pelo carinho e apoio incondicional ao longo destes anos e a todos os meus companheiros, treinadores, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e direção que me ajudaram a ser melhor futebolista, mas sobretudo melhor pessoa", conclui.

William, de 26 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiu com o Sporting após os incidentes na Academia de Alcochete, em que cerca de 40 indivíduos invadiram o complexo e agrediram jogadores e equipa técnica no clube.

William foi formado no Sporting e teve passagens por empréstimo pelo Fátima e pelos belgas do Cercle Brugge, antes de se afirmar na equipa principal dos ‘leões’.

No passado dia 13 de julho, o Sporting anunciou que o futebolista vai representar o Bétis, num negócio que poderá render, para já, 20 milhões de euros aos cofres do emblema lisboeta, mesmo após o médio ter rescindido com o clube.