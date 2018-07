Foi com uma imagem retirada dos livros do Wally que o Bétis de Sevilha começou a levantar o véu sobre a confirmação da chegada de William Carvalho ao clube espanhol.

Num olhar mais atento é possível encontrar o médio da seleção nacional em versão cartoon e de barrete verde e branco. Minutos depois, e para que não restassem dúvidas, o clube sevilhano publicou uma fotografia de William ao lado do defesa-central Marc Bartra acompanha pela legenda: "O que é prometido é devido, Marc Bartra. Aqui está uma foto com o teu novo companheiro!".

Para além da duração do contrato, que será de cinco anos, o clube espanhol não revelou mais nenhuma informação. No entanto, a imprensa nacional tem vindo a avançar que a transferência se poderá fazer por 17 milhões de euros, mesmo após o jogador ter rescindido contrato com o Sporting CP, alegando justa causa.

Além de William Carvalho, rescindiram contrato, na sequência dos incidentes de 15 de maio, na Academia do clube, em Alcochete, Rui Patrício, Bruno Fernandes - que recentemente voltou à equipa dos leões -, Gelson Martins, Podence, Battaglia, Bas Dost, Ruben Ribeiro e Rafael Leão.