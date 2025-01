“O FC Porto chegou a acordo com o São Paulo para a aquisição de 80% dos direitos económicos de William Gomes pelo valor total de nove milhões de euros (ME)”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet.

O extremo esquerdino, de 18 anos, completou toda a formação nos escalões jovens do São Paulo e estreou-se pela equipa principal ‘tricolor’ em 2023, obtendo três golos e uma assistência em 20 jogos, um dos quais na edição 2025 do campeonato estadual paulista.

“Clube e jogador celebraram um vínculo válido por quatro épocas e meia, até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 80 ME, e o São Paulo irá assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros”, prosseguiram.

Com internacionalizações pela seleção de sub-17 do Brasil e capaz de alinhar nos dois flancos, William Gomes é o primeiro reforço de inverno do FC Porto, que rescindiu ao fim de três temporadas e meia com Wendell, libertando o lateral esquerdo para o São Paulo.

Vencedor de um campeonato, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira, por entre 109 encontros, sete golos e nove assistências, Wendell perdeu espaço nas opções dos ‘azuis e brancos’ em 2024/25 e só efetuou duas partidas.

Aos 31 anos e com seis internacionalizações pelo ‘escrete’, ao serviço do qual competiu na Copa América de 2024, o defesa regressa ao seu país, onde já representou Iraty, Londrina, Paraná e Grêmio, antes da transição para a Europa e de sete temporadas no campeão alemão Bayer Leverkusen, que recebeu 4,3 ME do FC Porto no verão de 2021.

Já o defesa direito internacional sub-18 português João Moreira deixou o São Paulo para reforçar por empréstimo a equipa B ‘azul e branca’, 17.ª e penúltima colocada da II Liga.

“Adicionalmente, FC Porto e São Paulo acordaram a cedência de João Moreira sem custos associados ao empréstimo. O acordo inclui a opção de compra, por parte do FC Porto, de 50% dos direitos económicos do atleta pelo valor fixo de dois ME”, explicaram.

João Moreira, de 20 anos, é luso-brasileiro e totalizou um golo e três assistências em 26 partidas pelo conjunto sénior dos ‘tricolores’ desde 2022, conquistando a Supertaça do Brasil no ano passado frente ao Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira.

O FC Porto assegurou que não terá serviços de intermediação nestas transações com o São Paulo, ao qual chegou esta semana o lateral direito Cédric Soares, campeão europeu de seleções por Portugal em 2016.