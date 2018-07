A inusitada duração do jogo entre os dois 'gigantes' - ambos com mais de dois metros - afetou a outra meia-final, entre o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, que começou cerca de duas horas meia depois da hora inicialmente marcada. Para entreter o atraso, 'Djoko' brincava com berlindes no vestiário.

Devido ao adiantado da hora, a segunda-final foi interrompida às 23:00, numa altura em que Djokovic liderava o encontro por 2-1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (11-9), estavam já decorridos duas horas e 58 minutos de jogo.

Uma sucessão de 'ases' e serviços ganhadores, com o marcador sempre equilibrado, 'empurrou' o jogo da tarde para o quinto 'set', em que não há lugar a 'tie-break' e que ficou em 26-24 para o vencedor final. Antes, os parciais tinham sido de 7-6 (8/6), 6-7 (5-7), 6-7 (9/11) e 6-4.