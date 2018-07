O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, disse hoje que a construção do terminal de carga do aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, deverá ser adjudicada “dentro de dias”.

“Esperamos dentro de dias cumprir a adjudicação da obra do terminal de carga aqui do aeroporto das Lajes”, adiantou na cerimónia de atribuição da certificação da base aérea das Lajes para a utilização permanente pela aviação civil.

Vasco Cordeiro realçou a “importância fundamental para o desenvolvimento económico” da ilha Terceira e dos Açores daquela infraestrutura, reivindicada há vários anos pelos empresários.

“Após as formalidades de cedência e de aquisição pela região do espaço onde será instalado, está dentro de dias em condições de ser adjudicada a obra, na sequência do concurso público que atempadamente já lançámos”, reiterou.

A construção de um novo terminal de cargas nas Lajes é prometida desde 2007 pelo Governo Regional, mas o processo carecia de autorização do Ministério da Defesa.

Em março de 2016, foi publicado em Jornal Oficial o concurso para a construção do terminal de carga, com o preço base de 4,6 milhões de euros.

Em maio de 2018, foi publicado um despacho conjunto dos secretários de Estado do Tesouro e da Defesa, em que é desafetada uma parcela de terreno do domínio público militar para o domínio público privado do Estado, que foi alienada ao Governo Regional dos Açores para a construção do terminal de cargas, por uma contrapartida financeira de 148 mil euros.

O novo terminal de carga tem sido uma das principais reivindicações da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e foi uma das obras em atraso que motivaram uma pronúncia, por iniciativa própria, da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, aprovada por unanimidade, em maio deste ano.