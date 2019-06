A partir do dia 27, durante cinco dias, Viseu vai receber as comemorações oficiais do 67.º aniversário da Força Aérea Portuguesa, que incluem atividades como concertos, exposição de meios e de missão, conferências, concursos junto de escolas, batismos de voo, uma prova desportiva e cerimónia militar com desfile das Forças em parada e de meios aéreos.

“É um orgulho para Viseu acolher as comemorações oficiais da Força Aérea Portuguesa”, afirmou Almeida Henriques.

No âmbito destas comemorações, o executivo aprovou hoje o protocolo de colaboração com a Força Aérea Portuguesa. A ajuda do município consista na vertente logística, na isenção de taxas e num apoio financeiro de quatro mil euros.

Entre 27 de junho e 01 de julho, as atividades ocorrerão em diversos espaços da cidade, como o pavilhão multiusos, o aeródromo municipal, o Solar do Vinho do Dão e o Teatro Viriato.

Na reunião de hoje, o executivo decidiu rejeitar três diplomas de transferência de competências, um dos quais relativo à Educação.

O município quis ver esclarecidas algumas matérias que não estavam definidas no documento, mas como até ao momento ainda não se realizou a reunião que pediu à tutela, entendeu não estarem reunidas as condições para assumir as competências na área da Educação para 2019.

Foi também rejeitada a transferência de competências nos domínios do serviço público do transporte de passageiros regular em vias navegáveis e das áreas portuário-marítimas, porque “apesar de entender que não tem aplicabilidade ao território não existe nenhum regime de exceção quanto à pronúncia”.